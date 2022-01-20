تحادث المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي, عمار بلاني مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في ختام جولته الأولى في المنطقة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد جدد الوفد الجزائري التأكيد على الموقف المبدئي للجزائر سواء فيما يتعلق بالمسألة الجوهرية أو جوانبها المتعلقة بالشكل, مع التركيز أساسا على ضرورة مباشرة، فور توفر الظروف المواتية لذلك، مفاوضات مباشرة و عن حسن نية و دون شروط مسبقة بين طرفي النزاع (جبهة البوليساريو و المغرب) كما تمت الإشارة إليهما في لوائح مجلس الأمن.

كما دعا الوفد، رؤساء دول و حكومات مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي في 09 مارس 2021 الدولتين العضوتين, المغرب و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلى مباشرة مفاوضات مباشرة و صريحة دون أي شرط مسبق وفقا للمادة الرابعة من الميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي.

ومن جهة أخرى، شدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الضرورة الملحة لممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير قابل للتصرف في تقرير المصير مهما كانت المسارات المعتمدة.

كما ركز الوفد الجزائري على أهمية تفعيل و إعادة بعث مخطط التسوية المشترك ل1991 (الأمم المتحدة-منظمة الوحدة الافريقية), باعتباره الاتفاق الوحيد الذي قبله طرفا النزاع و الذي صادق عليه مجلس الأمن مرتين.

ومن جانبه، قدم المبعوث الخاص الأممي بصفة عامة معالم عهدته الرامية إلى بعث المسار السياسي الذي يعرف حالة انسداد بسبب تعنّت الطرف المغربي الذي ما فتئ يضاعف العراقيل و الشروط التعجيزية لاستمرار سياسة الأمر الواقع.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...