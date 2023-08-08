علي عون ينصب جمال بابوري رئيساً مديرا عاما جديدا لمجمع ايميتال

قام اليوم، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، بالتنصيب الرسمي لجمال بابوري كرئيسٍ مديرٍ عامٍ جديدٍ لمجمع الصناعات المعدنية والصلب (IMETAL)، بمقر المجمع بحيدرة و بحضور إطارات الوزارة وكبار مسؤولي المجمع والفروع التابعة له، حسب ما اورده بيان وزارة الصناعة و الإنتاج الصيدلاني.

وفي مداخلة له بالمناسبة، شدّد الوزير على الأهمية التي يكتسيها المجمع، نظراً لمجالات نشاطاته الإستراتيجية، ومدى مساهمته في تحقيق وتطوير المشاريع الهيكلية الكبرى للبلاد لا سيما صناعة المنتجات المرتبطة بمجال السكة الحديدية، يضيف بيان الوزارة.

وفي هذا الصدد، أسدى الوزير عون، جملة من التعليمات والتوصيات التي تصبو الى ضرورة اعتماد نمط جديد للحوكمة، لاسيما تعميم عقود النجاعة للإطارات المسيرة للمجمع والفروع التابعة له، بما يسمح بمتابعة وتقيم الأفضل لمدى تحقيق الأهداف التي يجب تحديدها بوضوح في خطة التنمية الاستراتيجية للمجمع، والتي دعى الوزير إلى اعتمادها في اقرب الاجال، يفيد المصدر ذاته.

كما ألّح علي عون على ضرورة الإستعمال الكلي للطاقات الإنتاجية، واحترام مختلف الالتزامات وآجال الإنجاز، وتسريع بعث بعض المشاريع التي تشهد تأخرا، يختم البيان.

شرف الدين عبد النور

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