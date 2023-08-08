علي عون ينصب جمال بابوري رئيساً مديرا عاما جديدا لمجمع ايميتال

8 أغسطس، 2023

قام اليوم، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، بالتنصيب الرسمي لجمال بابوري كرئيسٍ مديرٍ عامٍ جديدٍ لمجمع الصناعات المعدنية والصلب (IMETAL)، بمقر المجمع بحيدرة و بحضور إطارات الوزارة وكبار مسؤولي المجمع والفروع التابعة له، حسب ما اورده بيان وزارة الصناعة و الإنتاج الصيدلاني.

وفي مداخلة له بالمناسبة، شدّد الوزير على الأهمية التي يكتسيها المجمع، نظراً لمجالات نشاطاته الإستراتيجية، ومدى مساهمته في تحقيق وتطوير المشاريع الهيكلية الكبرى للبلاد لا سيما صناعة المنتجات المرتبطة بمجال السكة الحديدية، يضيف بيان الوزارة.

وفي هذا الصدد، أسدى الوزير عون، جملة من التعليمات والتوصيات التي تصبو الى ضرورة اعتماد نمط جديد للحوكمة، لاسيما تعميم عقود النجاعة للإطارات المسيرة للمجمع والفروع التابعة له، بما يسمح بمتابعة وتقيم الأفضل لمدى تحقيق الأهداف التي يجب تحديدها بوضوح في خطة التنمية الاستراتيجية للمجمع، والتي دعى الوزير إلى اعتمادها في اقرب الاجال، يفيد المصدر ذاته.

كما ألّح علي عون على ضرورة الإستعمال الكلي للطاقات الإنتاجية، واحترام مختلف الالتزامات وآجال الإنجاز، وتسريع بعث بعض المشاريع التي تشهد تأخرا، يختم البيان.

شرف الدين عبد النور

8 أغسطس، 2023

مقالات ذات صلة

بلجود: سيتم توزيع السكنات على العائلات المتضررة من زلزال بجاية

18 مارس، 2021

مهياوي: “من السابق لأوانه القول أننا بصدد القضاء على أوميكرون”

13 فبراير، 2022

ابتكار روبوت لإطفاء الحرائق بالمناطق الوعرة

21 يونيو، 2023

رئاسة الجمهورية تحذّر من صفحات مزيّفة على منصات التواصل الاجتماعي تُنسب إلى كبار المسؤولين في الدولة

7 يناير، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: