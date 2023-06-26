علي عون في زيارة فجائية لمصنع المحروسة لإنتاج زيت المائدة

قام أمس الأحد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون بزيارة فجائية غير مبرمجة للمؤسسة العمومية لصناعة الزيوت الغذائية “محروسة”، وهذا في إطار السهر الدائم على وفرة وتموين السوق الوطنية بالمواد الضرورية واسعة الاستهلاك، حسب ما كشفه بيان وزارة الصناعة. و عاين وزير الصناعة خلال هاته الزيارة، مختلف وحدات مصنع إنتاج زيت المائدة كما وقف على مستوى المخزون من منتجات وسلع نهائية ومواد أولية خاصة بعملية الإنتاج بما يضمن الوفرة المستمرة والدائمة للزيت النباتي وتفاديا لحالة الضغط والتذبذب التي قد يقع فيها السوق مستقبلا، يضيف بيان الوزارة.

كما عاين علي عون، الذي كان مصحوبا بالرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية “أقروديف”، ومدير مصنع “محروسة” مختلف ورشات ووحدات إنتاج المؤسسة لاسيما تلك التي تتطلب عمليات صيانة ورسكلة، حيث طلب الوزير تقديم برنامج لإعادة تأهيلها وتطويرها وتقديمها للمصالح المختصة بالوزارة لدراستها، مشددا على ضرورة الاسراع في عملية تحديث الورشات والممر المركزي نهاية شهر جويلية الجاري كأقصى تقدير، حسب ذات المصدر.

خلال هذه الوقفة استمع الوزير الى انشغالات العمال أين أسدى في هذا الصدد تعليمات بضرورة التكفل العاجل بانشغالات العمال المهنية والاجتماعية، داعيا إياهم إلى توحيد جهودهم للنهوض بالمصنع والرفع من مستوى الإنتاج، يختم بيان وزارة الصناعة. شرف الدين عبد النور

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