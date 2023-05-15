علي عون: تعزيز التعاون مع البرتغال في جميع المجالات

15 مايو، 2023

اكد وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون، على استعداد الحكومة لتعزيز وتوسيع نطاق التعاون مع البرتغال في جميع المجالات.

وجاء ذلك في كلمة له لدى افتتاح الاجتماع السادس لفريق العمل المشترك الجزائري البرتغالي المكلف بالتعاون الاقتصادي.

ودعا علي عون، للاستفادة من الإمكانات الهائلة المتاحة في البلدين وتعزيز شراكة مجدية للطرفين مؤكدا على ثقته من أن أعمال هذه الدورة السادسة ستحظى بنفس النجاح الذي حققته الأعمال التي سبقتها وستفتح آفاقا جديدة للتعاون.

وقال ذات المتحدث: “إنني على يقين من أننا سنتقاسم خلال هذا اليوم سعادة رؤية فرقنا تنفذ تنجز عمليات تعاون مهمة. يكون لها تأثير في تعزيز تدفق أكبر للتبادلات الاقتصادية والتجارية بهدف الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية نحو المثالية والتميز”.

كما اكد وزير الصناعة، إن الجزائر التي هي بصدد إعادة بعث جهازها الاقتصادي من خلال الالتزام بالإصلاحات، تبدي إرادة قوية لتحديث هذا الجهاز وتنويعه من خلال تكييفه تدريجياً مع الواقع الاقتصادي الحديث.

وأوضح نفس المسؤول أن هذا التحدي هو سبب وجيه وكاف لبعث مشاريع شراكة مع دول صديقة على غرار البرتغال.

ليديا كبيش

15 مايو، 2023

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