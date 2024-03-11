علي عون: المنتوج المحلي ينافس الماركات العالمية وينقصه الترويج

قال اليوم الإثنين وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، :”أن المنتوج المحلي ينافس المستورد و ماركات عالمية. غير أنه ينقصه الترويج”.

وأكد عون خلال زيارته إلى مصنع جيتكس لصناعة النسيج والجلود. أن هذا المركب يلبي إحتياجات الجزائر من الألبسة والأحذية، مضيفا أن الدولة تعول على تصدير المنتوج نظرا لجودة المادة الأولية.

وأبرز ذات المتحدث أن المنتوج الوطني من الملابس والأحذية ينافس المنتوجات المستوردة غير أنه ينقصه الترويج في المحافل والمناسبات. خاصة وأنه ذو جودة عالية وبأسعار معقولة مشددا على مجمع جيتكس الترويج للمنتوج.

وكشف وزير الصناعة، أنه تم إسداء بعض التعليمات للقائمين على المصنع فيما يخص دراسة ساعات العمل دراسة دقيقة من أجل العمال. ناهيك عن توفير كل معايير الأمن و السلامة في المصنع.

رمزي أحمد توميات

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