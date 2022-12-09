على هامش القمة العربية الصينية الجزائر والعراق يتفقان على تنشيط آليات التعاون الثنائي

أجرى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان محادثات ثنائية مع رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، محمد شياع السوداني، على هامش مشاركته، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية، الجارية أشغالها بالرياض ، واتفق الطرفان على تعزيز التعاون الثنائي .

في مستهل المحادثات، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن أخلص التهاني بنجاح القمة العربية التي احتضنتها الجزائر في نوفمبر المنصرم وتطلعه إلى تنفيذ مخرجاتها الهامة، خدمة للعمل العربي المشترك والقضايا الجوهرية للعالم العربي.

وقد شكلت المحادثات فرصة للطرفين من أجل التنويه بروابط التضامن والأخوة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين والتأكيد على إرادتهما المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، لاسيما عن طريق تنشيط آليات التعاون الثنائي، وعلى رأسها اللجنة المشتركة للتعاون.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الصناعة، أحمد زغدار، و وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق.

ف.س