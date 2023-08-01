على إثر الحرائق الأخيرة… وزير الداخلية ووزيرة التضامن بالقالة لتقديم واجب العزاء لعائلة أحد شهداء الواجب من الجيش الوطني الشعبي

على إثر الحرائق الأخيرة… وزير الداخلية ووزيرة التضامن بالقالة لتقديم واجب العزاء لعائلة أحد شهداء الواجب من الجيش الوطني الشعبي

حل اليوم بتكليف من رئيس الجمهورية، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، و وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، بالقالة (الطارف)، من أجل تقديم واجب العزاء لعائلة دراس فتحي، أحد شهداء الواجب من الجيش الوطني الشعبي من بين ضحايا حرائق الغابات التي شهدتها بعض مناطق الوطن الاسبوع الماضي، حسب ما كشفته الإذاعة الجزائرية.

وبالمناسبة، قدم وزير الداخلية ووزيرة التضامن إعانات رمزية لعائلة شهيد الواجب دراس فتحي، يضيف المصدر.

للإشارة، فان الشهيد رقيب أول دراس فتحي، من مواليد 28 ديسمبر 1988، و التحق بصفوف الجيش الوطني الشعبي عام 2010.

كما سينتقل الوزيران بعد ذلك إلى كل من ولاية ميلة و سطيف لتقديم واجب العزاء لعائلتي ضحيتين أخريين من افراد الجيش الوطني الشعبي، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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