علامة “شيري” تتحصل على رخصة تسويق سياراتها في الجزائر

10 يناير، 2023

كشف مساء اليوم الثلاثاء، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، بأن علامة “شيري” للسيارات تحصلت على الرخصة المؤقتة الأولى لاستيراد السيارات.

وتأسست شركة شيري في سنة 1997 بالصين وتعمل في مجال صناعة السيارات، وهي شركة تمتلكها الحكومة الصينية.

وللاشارة فقد أودع عشرات المتعاملين ملفات الحصول على اعتماد نشاط المركبات الجديدة ونشاط تصنيع المركبات لدى اللجنتين المشكلتني من ممثلين عن عدة قطاعات وزارية، وفق دفتر الشروط الجديد.

وللتذكير، فقد وقع المجمع العالمي “ستيلانتيس” المالكة لعلامة فيات اتفاقية شراكة لإقامة مشروع لتصنيع السيارات السياحية والنفعية الخفيفة في وهران، وذلك شهر أكتوبر الماضي.

رمزي أحمد توميات

10 يناير، 2023

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