عقد أكثر من 50 إتفاقية مع جامعات ومراكز بحث ومستثمرين في الصيد البحري

18 أبريل، 2023

تم عقد أكثر من 50 إتفاقية على المستوى الوطني مع جامعات ومراكز بحث ومستثمرين خواص وعموميين، حسبما كشف عنه نائب مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات رشيد بوقجوطة.

وأوضح بوقجوطة خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن هناك مشاريع بحث على المستوى الدولي. حيث يتم التعامل مع نظراء الجزائر في البحر الأبيض المتوسط تحت وصاية وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

وكشف ذات المتحدث ان المركز يقوم بعدة أبحاث في مجال تربية المائيات أبرزها إستراتيجية البحث التي تمتد من سنة 2022 إلى غاية سنة 2025. والمسطرة وفق توجهات القطاع في هذا المجال.

وحسب ضيف الإذاعة فقد انبثق 23 مشروع بحث  من هذه الإستراتيجية تتوزع على عدة اختصاصات تهتم بالصيد البحري وتربية المائيات. وتثمين منتجات الصيد البحري خصوصا أسماك المياه العذبة. بالإضافة كذلك إلى برنامج بحث آخر يخص الأنظمة البيئية المائية التي تخص سلامة المحيط سواء بحريا أو قاريا.

كما كشف أن المركز الوطني للبحث و التنمية في مجال الصيد البحري و تربية المائيات يقوم بحملات لتقييم الثروة السمكية على طول الساحل الجزائري. مشيرا إلى أنه تقييم روتيني حيث يمتلك المركز باخرة بحث تمتلك عدة تقنيات متطورة وتقوم بحملتين في السنة واحدة لتقييم الأسماك السطحية و حملة لتقييم الأسماك القاعية.

في حين أكد ذات المتحدث أن هذا التقييم تقديري لتوجيه و إعطاء إرشادات و توجيهات للحفاظ على ديمومة القطاع و نشاط الصيد البحري، مضيفا أن هناك عدة مشاريع تخص الإستيراد في تربية أسماك المياه البحرية. أما فيما يخص تربية الأسماك في المياه العذبة.

في حين بوقجوطة أنها موجودة على المستوى الوطني و هناك مستثمرين شرعوا في العمل ميدانيا.

رمزي أحمد توميات

18 أبريل، 2023

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