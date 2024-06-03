عطاف يُستقبل من قبل رئيس جمهورية كوريا و يلتقي مع عدد من نظرائه

عطاف يُستقبل من قبل رئيس جمهورية كوريا و يلتقي مع عدد من نظرائه

إستُقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، من قبل رئيس جمهورية كوريا، يون سوك يول، حيث أبلغه تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتمنياته بالنجاح التام لأشغال القمة الافريقية-الكورية.

كما كان للوزير عطاف، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه، حيث اجتمع مع وزير خارجية نيجيريا، يوسف مايتما توغار، ومع وزير خارجية ناميبيا، ييا موشلينغا، وكذا مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية الليبية، الطاهر الباعور.

و تمحورت هذه اللقاءات، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، حول استعراض العلاقات التي تربط الجزائر ثنائياً بهذه الدول، وآفاق تعزيزها والرقي بها إلى مستويات تستجيب لتطلعات وطموحات الجانبين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مستجدات الأوضاع إقليمياً وقارياً، وكذا التحضير للاستحقاقات المقبلة في إطار الاتحاد الإفريقي.

شرف الدين عبد النور