 عطاف يُستقبل من طرف رئيس جمهورية غانا

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية، احمد عطاف، اليوم السبت، من طرف رئيس جمهورية غانا نانا اكوفو أدو وهذا في ختام جولته الإفريقية، حسب بيان لوزارة الخارجية.

ووفقا لنص البيان، فقد حظى عطاف باستقبال من قبل الرئيس الغاني، نانا أكوفو أدو. الذي نقل له تحيات نظيره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأبلغه رسالة من سيادته حول الأزمة في النيجر. وآفاق تكثيف وتوحيد الجهود لترقية أسس حل سلمي يجنب هذا البلد ودول المنطقة تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع.

ومن جانبه، كلَّف الرئيس نانا أكوفو أدو الوزير أحمد عطاف بنقل تحياته وتشجيعاته لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون، مثنيا على دوره الهام وعلى مساعيه الحميدة الرامية لتقديم مساهمة فعلية لوضع حد للأزمة القائمة في النيجر. كما حمَّله رسالةً له.

كما أكد الرئيس الغاني تطلعه للقاء الرئيس تبون في المستقبل القريب بمناسبة زيارة الدولة التي سيقوم بها إلى الجزائر، يضيف نفس البيان.

رمزي أحمد توميات

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