عطاف يُجري بنيويورك عدة لقاءات ثنائية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بمقر الأمم المتحدة، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك، لقاءً ثنائيا مع المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، وعضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، زياد أبو عمرو.

و تطرّق الطرفان خلال هذا اللّقاء، إلى آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لا سيما تلك التي تعني العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة، وشروط إعادة إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب مشروع حوكمة غزة ما بعد الحرب.

و التقى أحمد عطاف، اليوم، أيضا، المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، حيث جدّد له دعم الجزائر المستمر لهذه الوكالة ولدورها الذي لا غنى عنه في دعم اللاجئين الفلسطينيين، وبالخصوص في ظل الحملات الاسرائيلية الراهنة التي تستهدف القضاء عليها.

كما أجرى عطاف، محادثات ثنائية، مع المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الاوسط، تور وينسلاند، شدّد خلالها الطرفان التأكيد على حتمية التعجيل في توفير الشروط الضرورية لإحياء مسار السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي تضمن وتحفظ الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

شرف الدين عبد النور