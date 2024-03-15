عطاف يُجري بأديس أبابا محدثات ثنائية مع عدد من نظرائه

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بأديس أبابا، في إطار مشاركته في أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تايي أتسقى سيلاسي.

و سمح اللقاء، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، بالتنسيق بخصوص المسائل المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، فضلا عن بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول التطورات في القرن الإفريقي ومنطقة الساحل الصحراوي.

و أجرى وزير الشؤون الخارجية، محادثات ثنائية، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون في شرق افريقيا بجمهورية تنزانيا الاتحادية، جانيوري يوسف ماكامبا، خصّصت لاستعراض علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، وبحث سبل الارتقاء بها إلى مستويات أرحب، وذلك في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية رفيعة المستوى.

كما تحادث أحمد عطاف، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الاسلامية الموريتانية، محمد سالم ولد مرزوك، حيث شكّل اللقاء فرصة لتجديد دعم الجزائر لرئاسة الجمهورية الاسلامية الموريتانية للاتحاد الافريقي خلال العام الحالي، وقيادتها للعمل الافريقي المشترك نحو تفعيل الجهود الجماعية في مواجهة التحديات التي تواجهها دول وشعوب القارة في المرحلة الراهنة.

و جمعت عطاف، كذلك، محادثات ثنائية، مع وزير الشؤون الخارجية والمغتربين بجمهورية كينيا، موصاليا مودافادي، سمحت باستعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها في سياق التحضير لعقد اللجنة المشتركة خلال الفترة القليلة المقبلة، و بتبادل وجهات النظر حول البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الاستثنائي.

شرف الدين عبد النور

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