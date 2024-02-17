عطاف يمثّل رئيس الجمهورية في أشغال لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغيّر المناخ

17 فبراير، 2024
عطاف يمثّل رئيس الجمهورية في أشغال لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغيّر المناخ

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، مُمثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ، التي انعقدت على هامش الدورة العادية السابعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أنّ اجتماع اللجنة خثصّص لبحث سبل مواصلة تنسيق وتوحيد الجهود الإفريقية في إطار المفاوضات الدولية حول المسائل المناخية والبيئية بما يكفل اعتماد مقاربة تتماشى مع خصوصيات البلدان الإفريقية ويستجيب لمتطلبات ومقتضيات التنمية بها.

ش.ن

17 فبراير، 2024

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