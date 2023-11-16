عطاف يلتقي بمجموعة من المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال البريطانيين

16 نوفمبر، 2023

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، بمجموعة من المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال البريطانيين بمقر سفارة الجزائر بلندن.

وفدم عطاف عرضا حول مقومات الاستثمار في الجزائر وأهم محاور السياسة الاقتصادية في مجال تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأطلع الوزير الأعضاء في مجلس الأعمال الجزائري-البريطاني، على المؤشرات الايجابية التي سجّلها الاقتصاد الجزائري في سياق تفعيل الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية.

في حين سلّط وزير الشؤون الخارجية الضوء على المزايا التفاضلية العديدة التي تتمتع بها الجزائر إفريقياً، وعربياً، وفي الفضاء المتوسطي.

كما عرف اللقاء الذي يأتي في إطار زيارة العمل التي يقوم بها عطاف إلى المملكة المتحدة، حضور اللورد ريتشارد ريسبي، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المُكلف بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الجزائر، بالإضافة إلى الأعضاء في مجلس الأعمال الجزائري-البريطاني.

رمزي أحمد توميات

16 نوفمبر، 2023

مقالات ذات صلة

مستجدات فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

10 سبتمبر، 2022

رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن

8 نوفمبر، 2022

هبوب رياح قوية وتساقط للأمطار والثلوج على هذه الولايات

17 يناير، 2023

بلاني يعرب عن ارتياحه لظروف اختبارات ملحق وكاتب الشؤون الخارجية

29 سبتمبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: