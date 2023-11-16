عطاف يلتقي بمجموعة من المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال البريطانيين

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، بمجموعة من المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال البريطانيين بمقر سفارة الجزائر بلندن.

وفدم عطاف عرضا حول مقومات الاستثمار في الجزائر وأهم محاور السياسة الاقتصادية في مجال تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأطلع الوزير الأعضاء في مجلس الأعمال الجزائري-البريطاني، على المؤشرات الايجابية التي سجّلها الاقتصاد الجزائري في سياق تفعيل الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية.

في حين سلّط وزير الشؤون الخارجية الضوء على المزايا التفاضلية العديدة التي تتمتع بها الجزائر إفريقياً، وعربياً، وفي الفضاء المتوسطي.

كما عرف اللقاء الذي يأتي في إطار زيارة العمل التي يقوم بها عطاف إلى المملكة المتحدة، حضور اللورد ريتشارد ريسبي، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المُكلف بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الجزائر، بالإضافة إلى الأعضاء في مجلس الأعمال الجزائري-البريطاني.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...