عطاف يلتقي ببلغراد رئيسة الوزراء الصربية

استُقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية صربيا بتكليف من رئيس الجمهورية، من قبل رئيسة الوزراء الصربية، السيدة آنا برنابيتش، حيث نقل إليها تحيات نظيرها الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، واستعرض معها واقع التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزه، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

في هذا الإطار، أشادت رئيسة الوزراء الصربية بزيارة الوزير أحمد عطاف وبما أفضت إليه المحادثات التي أجراها مع نظيره الصربي من خطوات واجراءات عملية من شأنها ارساء أرضية متينة للدفع بعلاقات التعاون الثنائي وفق أولويات محددة تعود بالنفع على الجانبين. كما شكرت الجزائر على دعمها لترشح بلغراد لاستضافة معرض اكسبو 2027 خلال الانتخابات التي تمت اليوم والتي أسفرت عن فوز المدينة الصربية، يضيف البيان.

ومن جانبه، أعرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن أحر تهانيه لجمهورية صربيا على اثر هذا الفوز المستحق، مجددا بدوره التعبير عن امتنانه نظير الدعم الذي قدمته صربيا لترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن.

وفي الختام، يضيف البيان، طلبت رئيسة الوزراء الصربية من الوزير أحمد عطاف نقل تحياتها إلى نظيرها الجزائري، السيد أيمن بن عبد الرحمان، معربة عن تطلعها لمواصلة العمل معه لتجسيد أهداف البلدين وطموحهما المشترك في بناء علاقات نموذجية على كافة المستويات.

ش.ن

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