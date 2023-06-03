عطاف يعقد جلسة عمل مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالشؤون السياسية

عقد وزير الشوؤن الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، جلسة عمل مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالشؤون السياسية، روز ماري دي كارلو، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك بتكليف من رئيس الجمهورية، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وبهذه المناسبة، يضيف البيان، استعرض الطرفان جملة من الملفات السياسية التي تشكل المحاور الرئيسية للتعاون بين الجزائر والأمم المتحدة من أجل نشر السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والقارة برمتها.

في هذا الإطار، تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الأزمات في مالي، ليبيا والسودان، وكذا حول التحديات الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل والصحراء. كما تناقشا حول آفاق احياء المسار السياسي في الصحراء الغربية واستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، للوصول إلى حل عادل ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، يضيف البيان.

وختم البيان أن الطرفين اتّفقا على مواصلة الحوار وتبادل المعلومات والتحاليل بصفة منتظمة وتنسيق الجهود وتعزيزها أكثر، خاصة في أفق انضمام الجزائر لمجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.

ش.ن

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