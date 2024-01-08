عطاف يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن

عطاف يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، جيل ميشو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أنّ اللقاء شكّل فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات المرتبطة بشؤون السلامة والأمن.

كما استعرض الجانبان العديد من القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل، يختم البيان.

ش.ن

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