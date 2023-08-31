عطاف يستقبل سفراء من بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بمقر الوزارة، سفيرة جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى الجزائر، التي تترأس بلادها حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، وكذا مجموعة من سفراء الدول الأعضاء في ذات المنظمة، شملت كلاً من السنغال وكوت ديفوار وغينيا بيساو، وهذا في إطار ترقية المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لضمان حل سياسي وسلمي للأزمة القائمة في جمهورية النيجر،حسب بيان للخارجية.

وبهذه المناسبة، يضيف البيان، سلَّم الوزير أحمد عطاف لضيوفه نسخاً من مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون، وأمدهم بشروحات حول أهم عناصرها ومرتكزاتها وأهدافها. كما شدّد في ذات السياق، على رغبة الجزائر في العمل بالتنسيق التام مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لتعزيز فرص الحل السياسي السلمي للأزمة في النيجر واستبعاد أخطار اللجوء لاستعمال القوة، بما يحفظ السلم والأمن والاستقرار في النيجر وفي المنطقة برمتها..

ش.ن

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