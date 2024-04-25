عطاف يستقبل رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اليوم الخميس، رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس عمر توراي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان مصالح الوزارة.

وأشار ذات المصدر، أن الزيارة تندرج في إطار تقاليد الحوار والتشاور بين الجزائر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول المسائل والقضايا التي تخص فضاءهما المشترك.

وبالمناسبة سمح اللقاء، بتبادل الرؤى والتحاليل بشأن التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها منطقة الساحل الصحراوي وبحث سبل تعزيز التنسيق البيني بغرض مجابهة مختلف التحديات المشتركة التي تواجه دول وشعوب المنطقة، يضيف البيان.

ش.ن