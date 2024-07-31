عطاف يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بالجزائر، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن اللقاء سمح باستعراض وبحث أهم المسائل والملفات التي تُعنى بها منظمة التعاون الإسلامي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وذلك على ضوء تطورات العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة وتبعات سياسة التصعيد التي تبناها الكيان الصهيوني على أكثر من جبهة في المنطقة.

كما تطرق الطرفان، يضيف البيان، إلى التحضيرات المُرتبطة بالاستحقاقات المُقبلة في إطار المنظمة، وناقشا السُبل الكفيلة بتعزيز التنسيق البيني وتطوير أنشطة التعاون المُشتركة في شتى الميادين وعلى مختلف الأصعدة.

ش.ن