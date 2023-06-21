عطاف يزور أرملة مصوّر الثورة التحريرية ستيفان لابيدوفيتش ببلغراد

21 يونيو، 2023

اغتنم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، فرصة تواجده ببلغراد للقاء روزيكا لابيدوفيتش، أرملة مصور الثورة التحريرية ستيفان لابيدوفيتش، وذلك على هامش زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية صربيا بتكليف من رئيس الجمهورية، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وتأتي هذه الالتفاتة، التي حضرها رئيس جمعية أصدقاء الجزائر في صربيا، ماركو جليتش، مثلما أكد على ذلك الوزير أحمد عطاف، تأكيدًا لوفاء الجزائر لأصدقائها الذين ناصروا وساندوا كفاحها ضد الاستعمار بالأمس، والذين يمثلون اليوم رموزاً وجسوراً للتواصل بين الجزائر وأصدقائها عبر العالم، على غرار جمهورية صربيا، حسب ذات البيان.

وختم بيان الخارجية أنّ اللقاء شكّل فرصة للاطمئنان على حالة روزيكا لابيدوفيتش واستحضار العديد من المحطات التاريخية التي رسخت انتماءها للجزائر رفقة زوجها الراحل ستيفان لابيدوفيتش.

ش.ن

21 يونيو، 2023

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