عطاف يجري بروما سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من دول صديقة وشقيقة

30 يناير، 2024

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس، بالعاصمة الإيطالية روما، على هامش مشاركته ممثلاً لرئيس الجمهورية في أشغال القمة الإيطالية-الافريقية، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من كل من البنين، موريتانيا، تونس، مدغشقر، وكوت ديفوار.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أنه تم خلال هذه اللقاءات استعراض العلاقات التي تربط الجزائر بهذه الدول الشقيقة وسبل الارتقاء بها إلى أسمى المراتب المتاحة. كما شكلت ذات اللقاءات فرصة للتشاور والتنسيق حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة، إلى جانب التطورات الدولية والإقليمية وما تطرحه من تحديات مشتركة على دول وشعوب الدول الافريقية.

ومن جانب آخر، يضيف البيان، التقى الوزير أحمد عطاف بالمديرة العامة لمنظمة الهجرة العالمية، السيدة إيمي بوب، حيث جدد لها الاعراب عن دعم الجزائر وتطلعها لمواصلة العمل معها لتقوية علاقات التعاون بين الجزائر وهذه المنظمة الدولية.

ش.ن

30 يناير، 2024

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