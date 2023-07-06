عطاف يجتمع مع نظيره من جمهورية فنزويلا

عطاف يجتمع مع نظيره من جمهورية فنزويلا

اجتمع وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف مع نظيره من جمهورية فنزويلا، إيفان خيل بينتو، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

ووفقا لنص البيان، فقد واصل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بباكو، عاصمة جمهورية أذربيجان، مشاركته على رأس الوفد الجزائري في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز.

و ركّز الطرفان على متابعة تنفيذ نتائج الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية – الفنزويلية التي التأمت منتصف الشهر المنصرم بكراكاس،

فضلاً عن التشاور حول الأوضاع الدولية الراهنة وسبل تنسيق مساعي البلدين للانضمام إلى مجموعة البريكس، وكذا حشد المزيد من الدعم لقضية الصحراء الغربية.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...