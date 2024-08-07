عطاف يجتمع بجدة مع عدد من نظرائه من الدول العربية والإسلامية

عطاف يجتمع بجدة مع عدد من نظرائه من الدول العربية والإسلامية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه من الدول العربية والإسلامية.

واجتمع الوزير عطاف، في هذا الإطار، مع نظرائه من كل من الأردن، أيمن الصفدي، وباكستان، إسحاق دار، وكذا إيران، علي باقري كني، كما اجتمع الوزير عطاف كذلك مع نظيره الصومالي، أحمد معلم الفقهي، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وتم تكريس هذه اللقاءات، حسب ذات المصدر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا التحضير للاستحقاقات المتعلقة بالتعاون بين الجزائر وهذه الدول.

كما تطرّق الوزير أحمد عطاف بإسهاب مع نظرائه إلى مستجدات القضية الفلسطينية وتداعيات سياسة التصعيد التي يفرضها الكيان الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد على المواقف الثابتة للجزائر والتزامها الدائم بنصرة هذه القضية من موقعها بمجلس الأمن الأممي، وكذا من مختلف مواقعها الإقليمية والدولية الأخرى.

شرف الدين عبد النور