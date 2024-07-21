عطاف يجتمع بأكرا الغانية مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بالعاصمة الغانية أكرا، لقاء ثنائيا مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، طارق بن سالم.

وجدّد الوزير أحمد عطاف، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، تهانيه لطارق بن سالم على إثر تعيينه أمينا عاما لاتحاد المغرب العربي، مُنوّها في ذات السياق بالخيار الصائب لتونس التي اقترحت لهذا المنصب دبلوماسيا محنكا يشهد له تمسكه والتزامه تجاه القضايا التي تعني المنطقة المغاربية.

كما أكد عطاف للأمين العام لاتحاد المغرب العربي، أن الجزائر ستمد له يد العون في أداء مهامه خدمةً لتطلعات ومصالح الشعوب المغاربية.

شرف الدين عبد النور