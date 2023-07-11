عطاف يتلقى رسالة من نظيره الأمريكي وهذا ماجاء فيها

11 يوليو، 2023

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،  أحمد عطاف، رسالة من نظيره الأمريكي، كاتب الدولة، أنتوني بلكنين، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وحسب نص البيان، فقد دعا بلكنين عطاف، من خلال هذه الرسالة للقيام بزيارة عمل إلى واشنطن في أقرب فرصة تسمح بها التزامات وارتباطات كل منهما.

وستشكل هذه الزيارة فرصة لعقد الدورة السادسة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الأمريكي، من جهة، ومن جهة أخرى وبشكل أعم، لتقييم واقع التعاون متعدد الأبعاد بين الجزائر  والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذا السياق، سيولي الطرفان اهتماماً خاصا لمسائل الأمن الإقليمي، وجهود مكافحة الإرهاب، والشراكة الاقتصادية المتطورة باستمرار، وكذا مجالي الثقافة والتعليم اللذين تتوسع مكانتهما في العلاقات بين البلدين.

رمزي أحمد توميات

11 يوليو، 2023

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