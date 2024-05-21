عطاف يتحادث هاتفيا مع نظيره الإيراني

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، مكالمة هاتفية، مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني المكلف للجمهورية، علي باقري كني.

و جدّد أحمد عطاف، في هذا الإطار، تعازي الجزائر للجمهورية الإيرانية، مثلما أعرب عن ذلك رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في رسالة المواساة التي بعث بها، على إثر الحادث الأليم، الذي أودى بحياة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

كما استذكر عطاف، حسب ذات المصدر، خصال الفقيد حسين أمير عبد اللهيان، وما جمعهما من عمل حثيث وتشاور وثيق في سبيل تطوير العلاقات الثنائية، ونصرة قضايا الأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدا استعداده لمواصلة العمل مع المسؤول الجديد للدبلوماسية الإيرانية، على ذات النهج بغية الرقي بالتعاون الثنائي إلى مصاف أرحب، تستجيب لتطلعات وطموحات البلدين والشعبين.

شرف الدين عبد النور