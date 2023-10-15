عطاف يتباحث مع نظيره الزيمبابوي آفاق تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بمقر الوزارة، نظيره من جمهورية زيمبابوي، فريديرك موسيوا شافا، الذي حلَّ بالجزائر للمشاركة في الطبعة العشرين للاجتماع الوزاري لدول افريقيا ودول شمال أوروبا، الذي ستنطلق أشغاله يوم الغد.

و شكّل هذا اللقاء حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فرصة لاستعراض علاقات التعاون بين البلدين و آفاق تعزيزها على ضوء الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وكذا التشاور والتنسيق حول عديد القضايا الإقليمية والدولية التي تندرج في صلب اهتمامات البلدين.

في هذا الإطار، تركّزت المحادثات بشكل خاص حول الأوضاع المتردية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة الذي يعيش ظروفاً مأساوية جرّاء الاعتداءات المتفاقمة من طرف الاحتلال، حيث جدّد الطرفان التعبير عن مطالبتهما المنظمات والهيئات الدولية للتحرك بغية وضع حد للجرائم المشينة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عنها، حسب ذات المصدر.

كما تبادل رئيسا دبلوماسية البلدين، وجهات النظر والتحاليل حول مستجدات الأوضاع على الصعيد القاري، وبالخصوص سبل وآفاق تقديم مساهمة مشتركة لتعزيز العمل الإفريقي المشترك وإحياء دور المنظمة القارية في ترقية وتجسيد القيم والمبادئ والأهداف التي قامت عليها.

شرف الدين عبد النور

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