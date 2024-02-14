عطاف يؤكد لنظيره بجنوب السودان التزام الجزائر بدعم الأمن و الاستقرار بهذا البلد

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بأديس أبابا، على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان، جيمس بيتيا مورغان.

و شكّل اللّقاء، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية، فرصة لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيد التزام الجزائر الثابت بدعم استتباب الأمن وتعزيز الإستقرار في جمهورية جنوب السودان، سواء من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن الأممي أو من خلال عضويتها في لجنة الاتحاد الإفريقي المؤقتة رفيعة المستوى المكلفة بجنوب السودان (لجنة الخمسة – C5).

شرف الدين عبد النور

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