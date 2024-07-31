عطاف: “نُدين بشدّة عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية”

أدان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، خلال ندوة صحفية نشطها، بمقر الوزارة، بشدّة عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية، بالعاصمة الإيرانية طهران.

وقال عطاف، أن العملية الشنيعة والغادرة أقدمت عليها قوات الاحتلال الصهيوني في انتهاك لأبسط القواعد الإنسانية، مضيفا بالقول أن الجزائر تتقدم بأخلص التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني وهو يواجه هذه المحنة.

شرف الدين عبد النور