عطاف في غينيا الاستوائية لتمثيل رئيس الجمهورية في القمة الخامسة لمجموعة العشرة التابعة للاتحاد الافريقي

حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، بتكليف من رئيس الجمهورية، بمدينة أويالا، بجمهورية غينيا الاستوائية، لتمثيل الرئيس تبون في القمة الخامسة لمجموعة العشرة التابعة للاتحاد الافريقي، والتي ستنعقد يوم 24 نوفمبر الجاري.

وأورد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أنّ الوزير أحمد عطاف سيشارك يوم الغد في أشغال الاجتماع الوزاري لدول هذه المجموعة الافريقية المعنية بملف إصلاح مجلس الأمن، وذلك في إطار التحضير للمداولات المرتقبة على مستوى القمة.

وعلى هامش مشاركته في هذين الاجتماعين، يضيف البيان، سيكون للوزير لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه الأفارقة، لا سيما وأن الجزائر التي تتأهب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن ستستضيف في المستقبل القريب اجتماعين هامين تربطهما صلة وثيقة بموضوع القمة. ويتعلق الأمر بمسار وهران شهر ديسمبر المقبل، بهدف تعزيز وحدة الصوت الإفريقي داخل مجلس الأمن، وباجتماع وزاري لمجموعة العشرة بالجزائر العاصمة في مستهل العام المقبل بهدف تقوية زخم الموقف الإفريقي المشترك حول إصلاح هذه الهيئة الأممية المركزية.

وختم بيان الخارجية بالإشارة إلى أن العهدة المنوطة بمجموعة العشرة تتمثل في العمل على حشد الدعم الدولي للموقف الإفريقي المشترك الهادف لتصحيح الظلم التاريخي المفروض على القارة الافريقية التي تطالب بمقعدين دائمين في مجلس الأمن بكامل الصلاحيات والامتيازات، وبرفع تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة بذات المجلس من ثلاثة مقاعد حالياً إلى خمسة مقاعد.

ش.ن

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