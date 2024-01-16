عطاف في أوغندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز

حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، بتكليف من رئيس الجمهورية، بكامبالا، عاصمة جمهورية أوغندا، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المرتقب يومي 17 و18 جانفي الجاري.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن انعقاد هذا الاجتماع يندرج في إطار التحضير للقمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز التي ستلتئم يومي 19 و20 جانفي تحت شعار “تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك”.

كما سيشارك الوزير أحمد عطاف في اجتماع لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز، وسيكون له لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه على هامش أشغال هذه الاجتماعات الوزارية، يضيف البيان.

ش.ن

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