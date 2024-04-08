عطاف بنيروبي في زيارة رسمية لكينيا

حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، صباح اليوم، بالعاصمة الكينية نيروبي، في زيارة رسمية ثنائية جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أنّ هذه الزيارة تأتي في إطار المساعي الهادفة لتعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين الجزائر وكينيا، وكذا توطيد عرى التشاور والتنسيق حول التطورات الإقليمية والدولية في ظل ما يجمع البلدين من التزام ثابت بأهداف ومقاصد الوحدة الافريقية وبالعمل الافريقي المشترك لرفع التحديات التي تواجه دول وشعوب القارة..

ش.ن

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