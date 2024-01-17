عطاف: الجزائر تتطلع لموقف حازم حول القضية الفلسطينية التي تمر بالمرحلة الأخطر والأدق في تاريخها

17 يناير، 2024

أكد اليوم الأربعاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف على دعم الجزائر للخطوة التي قامت بها جنوب افريقيا والمتمثلة في محاكمة المحتل الصهيوني.

وجاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الـ 19 لحركة عدم الانحياز في أذربيجان، أين قال : “الجزائر تتطلع على موقف قوي وحازم حول القضية الفلسطينية التي تمر بمرحلة يمكن وصفها على أنها الأخطر والأدق في تاريخها”.

وشدد عطاف على أن هذه القضية بحاجة لدعم أكبر من قبل حركة عدم الانحياز والتي بإمكانها المساهمة في تعزيز الضغط الدبلوماسي نحو وضع حد لآلة القتل والدمار الصهيونية في غـزة ومحاسبة المشرفين عليها وتسريع قيام الدولة الفلسـطينية المستقلة كحل جذري ونهائي للصراع برمته

وقال وزير الشؤون الخارجية :” ان الشعب الفلسطيني الذي ألهم المعمورة بتضحياته الجسام وبصموده الأسطوري لا يستحق منا أدنى من هكذا موقف”، مضيفا بالقول:”تستدعي منا كل التقدير وكل الدعم وكل الثناء فهي الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح”.

رمزي أحمد توميات

17 يناير، 2024

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