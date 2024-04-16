عطاف إلى نيويورك للمُشاركة في سلسلة من الاجتماعات الوزراية حول القضية الفلسطينية

16 أبريل، 2024

يقوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ابتداءً من اليوم، بتكليف من رئيس الجمهورية، بزيارة عمل إلى نيويورك، للمُشاركة في سلسلة من الاجتماعات الوزراية حول القضية الفلسطينية.

و تأتي الاجتماعات، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، في أفق الاستحقاق الهام الذي ينتظر مجلس الأمن، بخصوص ملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة.

كما سيُشارك عطاف، في جلستي نقاش رفيعتي المستوى لمجلس الأمن، حول دور الشباب في مُواجهة التحديات الأمنية في منطقة البحر المتوسط، وكذا حول دعم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

 

 

شرف الدين عبد النور

16 أبريل، 2024
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