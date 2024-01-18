عطاف: “أي ترتيب لما بعد الحرب على غزة لن ينجح إلا بعد وقف شامل لإطلاق النار”

18 يناير، 2024

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، في كلمته، خلال إجتماع لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز، بالعاصمة الأوغندية، كامبالا، على أن أي ترتيب لما بعد الحرب المفروضة على قطاع غزة لا يمكن أن يُكتب له النجاح إلا إذا احتكم إلى حتميات، إنهاء الحرب في غزة، وفرض وقف شامل و مستدام لإطلاق النار، و محاسبة المحتل الإسرائيلي على جرائمه الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.

و أضاف عطاف في ذات السياق، “نرحب بالدعوة المقدمة من قبل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، و نطالب بتحرك مماثل لإخطار المحكمة الجنائية الدولية”.

كما تابع أحمد عطاف، في كلمته، في ذات الإطار، مؤكدا على حتمية إشراك الفلسطينيين بصفة فعلية في أي خطوة أو مبادرة تتعلق بتحديد مصيرهم و مستقبلهم، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، أو في القدس الشريف، مشددا على ضرورة الإسراع في إقامة دولة فلسطين على حدود 1967، و وعاصمتها القدس الشريف.

و قال وزير الشؤون الخارجية، في كلمته، اليوم، أن مستقبل قطاع غزة لا يمكن أن يتحدد إلا في إطار معالجة جوهر الصراع برمّته، و عبر تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة في إطار دولته المستقلة.

شرف الدين عبد النور

18 يناير، 2024

مقالات ذات صلة

وزارة الشؤون الدينية: تعليق صلاة الجماعة بالمساجد التي يمسّها توقيت الحجر الصحي

26 يوليو، 2021

 وزارة الدفاع: حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كورونا لفائدة سكان المناطق النائية بسيدي بلعباس

28 نوفمبر، 2020

قوات البوليساريو  تستهدف تمركزات جنود الاحتلال بقطاعي المحبس والكلتة

1 نوفمبر، 2021

الرئيس تبون أمام الصحافة : الجزائر تملك قدرات كافية لم تستعمل بعد لمواجهة وباء كورونا

1 أبريل، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: