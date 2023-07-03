عطاف: أشغال الجمعية العامة التأسيسية لأصدقاء الثورة حدث تاريخي

3 يوليو، 2023

أشاد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، بأشغال الجمعية العامة التأسيسية لأصدقاء الثورة الجزائرية. مؤكدا أنها مبادرة وحدثا تاريخيا بامتياز.

وجاء ذلك على هامش أشغال الجمعية العامة لأصدقاء الثورة التحريرية بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة.

وأوضح عطاف أنه هذه الخطوة تندرج في إطار تنفيذ مخرجات الملتقى الدولي لأصدقاء الثورة الذي نظم يومي 17 و18 ماي 2022.

وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية الذي يوليي إهتماما بالغا لملف الذاكرة الوطنية.

رمزي أحمد توميات

3 يوليو، 2023

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