استقبل اليوم الإثنين، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بالقصر الرئاسي بنواكشوط.

وجاء هذا الإستقبال، في مستهل زيارة عرقاب، إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتي تدوم ليومين، حيث نقل عرقاب للرئيس الموريتاني تحيات أخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وتمنياته للشعب الموريتاني الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

وقال الوزير في تصريحات للصحافة، عقب هذا اللقاء: “لقد حظيت اليوم بشرف مقابلة محمد ولد الشيخ الغزواني. رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. بمناسبة زيارتي إلى موريتانيا الشقيقة. والتي تدخل في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم”.

كما أكد عرقاب، على الأهمية التي يوليها الرئيس تبون لتطوير الشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الموريتانية. وعزمه على مواصلة العمل المشترك للدفع بجهود الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وكشف وزير الطاقة، أنه استمع لتوجيهات الرئيس الغزواني من أجل الارتقاء بالتعاون في مختلف المجالات، خصوصا في مجال الطاقة والمناجم.

ش.ن

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