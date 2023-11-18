عرقاب يشرف على تدشين مشاريع هامة بتيزي وزو

حل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بتيزي وزو صباح اليوم السبت، في زيارة عمل رافقه فيها وفد هام يضم الرئيس المدير العام لسونلغاز، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، والرئيس المدير العام لشركة نفطال.

و في المحطة الأولى من برنامج الزيارة بمنطقة شاعوفة، ببلدية مقلع، تلقى عرقاب عرضا مفصلا حول قطاع الطاقة والمناجم، من طرف مدير الطاقة والمناجم بولاية تيزي وزو.

كما أشرف الوزير على وضع حيز الخدمة لمحول كهربائي 30/60 كيلوفولط. والذي يدخل في إطار تدعيم الشبكة الكهربائية بتيزي وزو.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، يهدف هذا المشروع الى تعزيز وتأمين الإمدادات بالطاقة الكهربائية بالولاية0 ولاسيما للزبائن المستهلكين المنزليين والزراعييين والصناعيين0 وكذا المساهمة في تحسين جودة واستمرارية خدمة التموين بالطاقة الكهربائية.

ورصد لإنجاز هذا المحول الذي يندرج في إطار المشاريع الاستثمارية الممركزة للمؤسسة، غلاف مالي إجمالي يقدر ب 900 مليون دينار، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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