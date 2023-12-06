عرقاب يستقبل وفدا عن صندوق النقد الدولي

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن صندوق النقد الدولي، برئاسة كريس جيريغات، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان وزارة الطاقة والمناجم.

و يأتي هذا اللّقاء الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة وممثل بنك الجزائر، حسب ذات المصدر، في إطار المشاورات السنوية للصندوق النقد الدولي بموجب المادة الرابعة من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي لعام 2023.

و عرض وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم.

كما ذكّر عرقاب بجهود القطاع لتنويع الاقتصاد الوطني وتنفيذ الاصلاحات الواردة في خطة عمل الحكومة المُنبثق من خلال البرنامج الاقتصادي لرئيس الجمهورية، يضيف المصدر ذاته.

وفي هذا الصدد، أشار محمد عرقاب الى التدابير المُتوَخاة لتعزيز النمو الاقتصادي والدور الذي يلعبه قطاع الطاقة والمناجم في العديد من الجوانب من تلبية الحاجيات الوطنية من الطاقة ( كهرباء، غاز ومواد بترولية)، وكذا العمل على تأمين التغطية الطاقوية في البلاد على المدى الطويل وكذلك المساهمة في أمن الطاقة العالمي (النفط والغاز وغيرها)، ولاسيما من حيث الانتظام والاستقرار والموثوقية، ولاسيما من خلال زيادة قدرات الانتاج وتطوير الصناعات التحويلية للمحروقات والمناجم، على غرار تطوير البتروكيماويات وتحويل الموارد المعدنية، بالإضافة الى العمل على تحقيق انتقال طاقوي سلس عبر تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في الجزائر.

شرف الدين عبد النور

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