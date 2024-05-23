عرقاب يستقبل وفدا عن الشركة الأمريكية للنفط والغاز “إكسون موبيل” العالمية

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن الشركة الأمريكية للنفط والغاز “إكسون موبيل” العالمية، بقيادة نائب رئيس الشركة المكلف بالاستكشاف والفرص الجديدة، جون أرديل.

ورحب الجانبان، حسب ما كشفه بيان وزارة الطاقة، بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه، من خلال المشاورات التي توجت بالإمضاء على بروتوكول اتفاق بين سوناطراك وإكسون موبيل، يتضمن المبادئ التي يرتكز العمل مستقبلا من خلال دراسة الفرص المتاحة لتطوير موارد المحروقات في كل من حوضي “أهنات” و”قورارة”، بالتركيز على التميز العملياتي والابتكار التكنولوجي واحترام البيئة، وكذا أفضل الممارسات في مجال الاستدامة.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، وإطارات من الوزارة، التأكيد مجددا على الفرص الهامة للاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع الطاقة بالجزائر، على غرار التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها، وكذا على الإرادة الثنائية القوية لتعزيز هذا التعاون، مع تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيات الحديثة، وإقامة شراكات متبادلة المنفعة للجانبين.

شرف الدين عبد النور