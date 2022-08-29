عرقاب يستقبل سفير النرويج لدى الجزائر وهذا مادار بينهما

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم أمس، سفير النرويج لدى الجزائر، كنوت لانجلاند، الذي قام بزيارة وداع له في نهاية مهمته في الجزائر، حسب بيان لوزارة الطاقة

و رحب الطرفان، بهذه المناسبة، بالعلاقات التقليدية والتاريخية القائمة بين البلدين، حيث تركزت المحادثات على تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال المحروقات (المنبع والمصب) والتقنيات الجديدة والبحث والتطوير، لا سيما من خلال مشاريع الشراكة الحالية والمستقبلية بين سوناطراك وإكينور.