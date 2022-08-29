عرقاب يستقبل سفير النرويج لدى الجزائر وهذا مادار بينهما

29 أغسطس، 2022
استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم أمس، سفير النرويج لدى الجزائر، كنوت لانجلاند،  الذي قام بزيارة وداع له في نهاية مهمته في الجزائر، حسب بيان لوزارة الطاقة
و رحب الطرفان، بهذه المناسبة، بالعلاقات التقليدية والتاريخية القائمة بين البلدين، حيث تركزت المحادثات على تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال المحروقات (المنبع والمصب) والتقنيات الجديدة والبحث والتطوير، لا سيما من خلال مشاريع الشراكة الحالية والمستقبلية بين سوناطراك وإكينور.
وذكّر وزير الطاقة والمناجم باستعداد الجزائر لتطوير وتعميق التعاون الثنائي في مجال الطاقة لا سيما الكهرباء والطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين.
كما أشار الطرفان إلى التعاون الكبير وفرص الاستثمار الموجودة في قطاع المناجم في الجزائر وخلق شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات النرويجية مع نقل المعرفة والتكوين.
وبدوره، أعرب السفير النرويجي عن ارتياحه لجودة العلاقات التاريخية بين إكينور وسوناطراك وأكد التزام الجانب النرويجي بتعزيز وجوده في الجزائر.
رمزي أحمد توميات
29 أغسطس، 2022

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