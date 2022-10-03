عرقاب يستقبل المدير العام للمجمع الصيني سينوبك بالجزائر

استقبل اليوم الاثنين، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب،، بمقر دائرته الوزارية، المدير العام للمجمع الصيني سينوبك بالجزائر، وو شيولي.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، فقد استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة بين مجمعي سوناطراك وسينوبك الصينية، واصفين إياها بالتاريخية والممتازة وآفاق تعزيزها.

كما ناقش الطرفان فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز وكذلك في مجال البتروكيماويات في الجزائر، آملين رؤية تطور المشاريع الواعدة التي تشجع على تبادل الخبرات ونقل المعرفة، في إطار القانون الجديد للمحروقات.

ومن جانبه، أعرب شيولي عن رضاه عن الشراكة بين سوناطراك وسينوبك، معبرا عن اهتمامه الشديد بمواصلة الاستثمار وتعزيز وجودها في الجزائر.

رمزي أحمد توميات

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