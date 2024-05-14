عرقاب يستقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، بمقر دائرته الوزارية، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حامل، وهذا بحضور اطارات من الأمانة العامة للمنتدى، و مدير معهد البحث في الغاز، بالإضافة الى إطارات من الوزارة ومن سوناطراك.

و جدّد الأمين العام للمنتدى، بهذه المناسبة، تهانيه الحارة وعن امتنان وتقدير منتدى الدول المصدرة للغاز، للجزائر لاستضافتها الناجحة والتاريخية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات المنتدى، مشيدا بتوجيهات والمساعي الحثيثة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإنجاح هذه القمة، ونتائجها المثمرة من خلال ما تضمنه إعلان الجزائر.

و تندرج زيارة الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، إلى الجزائر، في إطار تحديد الأطر القانونية والتنظيمية لمعهد البحث في الغاز GRI، ومقره الجزائر، بما في ذلك تطبيق وتنفيذ سياسات المعهد وإدارة أعماله، وكذا وضع الخطط والبرامج المتعلقة بتوفير إطار للتعاون العلمي والتكنولوجي، من خلال تبادل المعلومات والابتكار، وتبادل أفضل الممارسات، والتكوين، فضلا عن نقل التكنولوجيا وتعزيز استخدامها وتطويرها على طول سلسلة قيم الغاز.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على تكوين فريق عمل متخصص، مُكون من اطارات من القطاع ومن الأمانة العامة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بهدف وضع خارطة طريق لتجسيد ما تم الاتفاق عليه في هذا المجال، حسب بيان وزارة الطاقة.

شرف الدين عبد النور