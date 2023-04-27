عرقاب يتباحث مع وزير النفط السوري في مجال الطاقة

تحادث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الخميس بمقر دائرته الوزارية، مع وزير النفـط والثـروة المعدنية للجمهوريــة العربيـة السورية فراس حسن قدور، حسب بيان لوزارة الطاقة.

وحسب نص البيان، فقد تطرق الجانبان إلى فرص التعاون والاستثمار في مجال إنتاج، نقل وتوزيع الكهرباء، وكذا الصيانة والتكوين وتبادل الخبرات بين سونلغاز وشركة الكهرباء السورية.

وتركزت المحادثات على بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم، حيث استعرض الوزراء فرص التعاون والاستثمار بين شركات البلدين في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، وكذلك سبل ووسائل تبادل الخبرات والتكوين بين سوناطراك والشركات السورية في قطاع المحروقات.

في حين مكّنت المحادثات، من تحديد فرص التعاون الموجودة في مجال تسويق النفط والمنتجات البترولية، وكذا في مجال التعاون وتبادل الخبرات في القطاع المنجمي ولاسيما استكشاف واستغلال الموارد المنجمية.

وأعرب الوزيران في نهاية هذا الاجتماع عن “الرغبة المشتركة بين البلدين في تعزيز تعاونهما في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك”، كما عبّرا عن “رغبتهما في استمرار محادثات ولقاءات فرق العمل الفنية المشتركة من أجل بلورة هذه المشاريع على أرض الواقع، مع تبادل الخبرات والتكوين في هذه المجالات”.

وللتذكير، سيكون لوزير النفط والثروة المعدنية السوري والوفد المرافق له، خلال هذه الزيارة، لقاءات مع مسؤولي مجمعات سوناطراك وسونلغاز ومناجم الجزائر، وزيارة بعض المنشآت

رمزي أحمد توميات

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