عرقاب يتباحث سبل تعزيز التعاون مع إيطاليا في المجال الطاقوي

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، بمقر دائرته الوزارية، المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الإيطالي، المكلف ب “خطة ماتي plan MATTEI”، فابريزيو ساجيو، الذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر، وهذا بحضور سفير إيطاليا لدى الجزائر وإطارات من الوزارة.

و استعرض الطرفان، خلال هذا اللقاء، حالة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الموصوفة بالممتازة في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها.

و قدّم ساجيو، بهذه المناسبة، عرضا حول “خطة ماتي”، التي تستمد تسميتها من إنريكو ماتي، مؤسس الشركة الطاقوية الإيطالية «إيني»، بهدف تعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية، من خلال مساعدتها على تطوير مواردها الطبيعية، سيما في مجالات الطاقة والبنى التحتية، وكذا تنويع سلاسل الإمداد، لضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة في العديد من المجالات الأخرى مثل الزراعة، والصحة والمياه، والتكوين والبحث والتطوير وغيرها.

و أبدى فابريزيو ساجيو، عن رغبة إيطاليا، بالتعاون مع الدولة الجزائرية، في ترقية مجال التكوين والتدريب إقليميا في العديد من المجالات على غرار الطاقة.

كما ناقش الطرفان، فرص الأعمال والاستثمار وسبل ووسائل تبادل التجارب والخبرات بين شركات البلدين، خاصة فيما يتعلق بالمحروقات، بتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، والتقليل من البصمة الكربونية ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

و قدّم وزير الطاقة والمناجم، بدوره، لمحة عامة حول مختلف برامج القطاع لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، وتطوير انتاج الغاز الطبيعي والكهرباء، مُرحبا بالتقدم المحرز في عملية الشراكة بين البلدين.

كما ثمّن عرقاب، جهود إيطاليا لتعزيز وتكثيف التعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع الدول الأفريقية، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات وتحسين البنى التحتية، من خلال خطة “ماتي”، خاصة في المجال الطاقوي والذي يعتبر قاطرة النمو الاجتماعي والاقتصادي ولاسيما بإفريقيا.

شرف الدين عبد النور