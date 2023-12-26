عرقاب: مُلتزمون بتوفير كل الظروف لتمكين الشباب من التعبير عن إمكاناتهم

26 ديسمبر، 2023
عرقاب يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز بمالابو

أكد اليوم الثلاثاء وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أن الحكومة الجزائرية مُلتزمة بتوفير كل الظروف الضرورية للشباب لتمكينهم من التعبير عن إمكاناتهم في جميع المجالات.

و شدد عرقاب في كلمته خلال حفل توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الوطنية للكتابة بالمديرية العامة لسوناطراك، على أن التربية والتعليم والثقافة من الأولويات لبناء جزائر حديثة ومزدهرة

وقال ذات المتحدث:”إن مؤسسة سوناطراك من خلال دورها كقاطرة للتنمية الوطنية، وفضلا عن الدور المنوط بها بموجب مهامها الأساسية، تلتزم بشكل واسع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن، وتسعى جاهدة للامتياز في جميع المجالات، ولاسيما في المجال التربوي والتعليمي”.

وأبرز وزير الطاقة أن التزام سوناطراك تمثّل بمشاركتها في مشروع المدرسة الرقمية،الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية وكذا تدعيم النقل المدرسي وتعزيز الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية في سبيل تحسين ظروف التكفل بالمتمدرسين.

أما بخصوص الاحتفالية المُنظمة من قبل سوناطراك، قال عرقاب إنها “تأتي في إطار إحياء ذكرى مرور ستين سنة على تأسيس الشركة، حيث تم تسطير برنامج ثري للاحتفال بهذه الذكرى التي تُضاف لسجل سوناطراك الحافل بالإنجازات”

وكذا باعتبارها مؤسسة مواطنة تسعى من خلال تنظيم هكذا تظاهرات ومسابقات فكرية وطنية، في إطار نشاطاتها الاجتماعية، إلى مرافقة المدرسة الجزائرية وكذا تشجيع المواهب الوطنية في العديد من المجالات المتعلقة بالطاقة وحماية البيئة وغيرها من المجالات”.

واشار عرقاب الى انه بعد عملية تقييم أولية  أجرتها مصالح وزارة التربية الوطنية، وكذا تقييم نهائي أشرفت عليه اللجنة الوطنية لمسابقة الكتابة، تم انتقاء ستين 60 إنتاجا كتابيا وتحديد 60 فائزا كدلالة رمزية على إحياء الذكرى الستين لتأسيس سوناطراك.

رمزي أحمد توميات

26 ديسمبر، 2023

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