عرقاب في زيارة عمل إلى جمهورية الكونغو

يشرع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في الفترة الممتدة من 20 إلى 22 ماي الجاري، بدعوة من وزير المحروقات بجمهورية الكونغو، برونو جان ريتشارد إيتوا، في زيارة عمل إلى العاصمة برازافيل، وهذا رفقة كل من الرؤساء المدراء العامون لمجمعي سوناطراك وسونلغاز، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وإطارات من القطاع.

وتأتي هذه الزيارة، حسب بيان وزارة الطاقة و المناجم، في إطار الجهود المشتركة الرامية لتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين، وتوسيعاً لآفاق التعاون المشترك، وسبل تطويره في مختلف المجالات، ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم، وذلك في ظل تنفيذ مخرجات زيارة وزير المحروقات الكونغولي إلى الجزائر، في شهر ماي 2022، والتي تمخّض عنها التوقيع على محضر محادثات بين الجزائر وجمهورية الكونغو، في مجال المحروقات، بالإضافة الى قيام وفد وزاري كونغولي بزيارات فنية لمنشآت الغاز في أرزيو، وإلى مركز البحث والتطوير (CRD)، وإلى المعهد الجزائري للبترول (IAP).

كما عُقدت اجتماعات على مستوى مجمع سوناطراك والهيئات التنظيمية لقطاع المحروقات، على غرار الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT)، وسلطة ضبط المحروقات (ARH).

ومن المنتظر أن يجري الوزير عرقاب، خلال زيارته، العديد من اللقاءات والاجتماعات، مع مسؤولين في جمهورية الكونغو، على غرار وزير المحروقات، ووزير الطاقة والموارد المائية.

شرف الدين عبد النور