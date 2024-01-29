عرقاب: ربط أكثر من 52 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء

كشف اليوم الإثنين، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عن ربط أكثر من 52741 مستثمرة فلاحية بالكهرباء عبر كامل التراب الوطني.

وأفاد عرقاب، خلال زيارة العمل والتفقد التي شرع فيها بولاية المنيعة، أن ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء من أولويات الحكومة.

وأكد ذات المتحدث أن القطاع و من خلال سونلغاز، يمنح العديد من التسهيلات لتسريع عمليات الربط مبرزا أن سونلغاز تقوم بإطلاق أعمال الربط بالكهرباء مباشرة بمجرد موافقة المصالح الفلاحية.

في حين جدد وزير الطاقة التأكيد على ان قطاع الطاقة والمناجم يساهم في دعم وتطوير قطاع الفلاحة. من خلال تموين مختلف الأنشطة الفلاحية وتموينها بالطاقة والاسمدة الفلاحية.

هذا وقد قامت سوناطراك سنة 2023 بتغطية معظم الطلب الداخلي من الاسمدة وذلك من خلال الإنتاج الأولي. المتوفر لديها والذي دعم السوق الوطنية بازيد من 320 ألف طن من اليوريا.

كما تجدر الإشارة الى أن الوزير في المحطة الثانية من زياته للولاية قام بوضع حيز الخدمة ربط بالكهرباء لمستثمرة فلاحية للسيد حجاج.

و عبر عرقاب عن فخره الكبير لمساهمة القطاع، من خلال سونلغاز، في تحقيق هكذا مشاريع، ولاسيما الفلاحية منها، خاصة مع تواجد منتجات فلاحية متنوعة تبعث بالتفاؤل .

كما انتهز الوزير هذه المناسبة، لتجديد عزم القطاع على مرافقة الفلاحيين والصناعيين لتحقيق مشاريعهم الخلاقة للثروة ومناصب الشغل، وكذا المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ببلادنا.

رمزي أحمد توميات

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